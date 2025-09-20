Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de 5’inci hafta heyecanı yaşanıyor. Brighton, ligin iddialı ekiplerinden Tottenham’ı konuk ediyor. Brighton , ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Brighton ve Tottenham kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Tottenham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Brighton - Tottenham mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
BRİGHTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Brighton - Tottenham karşı karşıya geliyor. righton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (20 Eylül) saat 17:30 da başlayacak ve beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
