Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Brighton ve Tottenham kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Tottenham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Brighton - Tottenham mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BRİGHTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Brighton - Tottenham karşı karşıya geliyor. righton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (20 Eylül) saat 17:30 da başlayacak ve beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

