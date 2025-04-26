Brighton - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
İngiltere Premier Lig’de haftanın kritik maçında Brighton ve West Ham kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi Brighton bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Peki Brighton - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere’nin önemli takımlarından Brighton, West Ham’ı ağırlıyor. Brighton yıldız oyuncularıyla, West Ham karşısında üç puan almayı hedefliyor. West Ham geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip ligde çıktığı son beş karşılaşmada kazanamadı. Brighton - West Ham maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
BRİGHTON - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de heyecan Brighton - West Ham karşılaşmasıyla devam ediyor. Amex Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Nisan Camartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Brighton geride kalan 33 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 10. basamakta yer alıyor.
West Ham ise 36 puan toplarken 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.
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