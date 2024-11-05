Bronckhorst, Ciro Immobile'nin dönüş tarihini verdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında Malmö'yü konuk edecek.

Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcu Cher Ndour basın toplantısı düzenledi.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"REAKSİYON VERMEK İSTİYORUZ"



"Dördüncü maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmanında kazanmak çok önemliydi. Bu şekilde devam etmeliyiz. İçeride oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. İçerideki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Yarın için o yüzden önemli bir maç olacak. Özellikle cumartesi gününden sonra bir reaksiyon vermek istiyoruz.

CIRO, RASHICA VE PAULİSTA YANITI

Sistem değiştirmeyeceğim. Ciro yok, Milot ve Paulista takımdan ayrılardı. Ama biz olan oyuncularla oynayacağız. Yarın en iyi tercihimiz ne olacak göreceğiz. Mustafa ve Semih bizim için iyi seçenekler.



Rafa, Lyon maçının son bölümünde bu bölgelerde oynadı. Oyuncuların rahat olduğu yerde oynamasına dikkat ediyoruz. Rafa, 10 numarada kendisini rahat hissediyor. Bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon ama orta sahada daha tehlikeli kendisi.



Rashica ve Paulista idmanlar yaptılar. Bugün de idmandaydılar. İkisi de kadroda olacak ama ilk 11'i yarın göreceğiz.

"YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Mağlubiyet ya da kayıplarda analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık, değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman son maç olur. Kasımpaşa benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı. Yarın Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Önemli olan normal oyunumuzu geri dönmek. Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz. En önemlisi yarın ilk dakikadan itibaren galip gelme isteğini göstermemiz. Bunların hepsini konuştuk.

"BİR TRANSFER DÖNEMİ DAHA GEREKİYOR"

Çok işimiz olduğunu geldiğinden beri biliyordum. 28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu, bunun için gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Savunmaya transfer yaptık mesela. Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz gerekiyor, finansal konular var.

Forvet konusuna gelince, elimizde Mustafa, Semih ve Ciro var. İhtiyaç olursa Rafa'yı da burada kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Ciro şu anda müsait değil ama Mustafa ve Semih oynayabilir. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ama birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu.

GABRIEL PAULISTA YANITI

Gabriel Paulista döndü, bugün antrenmandaydı, pazar da idmana çıktı. İlk 11 konusuna yarın bakacağız. Başlayabilirim, bizim için çok önemli bir oyuncu. Bunu düşünmek için zaman var önümüzde. Kendisi döndüğü için mutluyum. Milot da aynı şekilde. Yavaş yavaş oyuncularımız geri dönüyor. Daha fazla opsiyonumuz olacak.

MACABBI TEL AVIV YORUMU

3 maçta 3 puan, tabii ki daha fazlasını almaya çalışırsınız. 3 iyi takımla karşılaştık, 2 maçı deplasmanda oynadık. Ajax maçında iyi oynamadık. Frankfurt maçında iyi oynadık ama kaybettik. Lyon'a karşı iyi bir rakibe karşı oynadık ve önemli bir 3 puan aldık. Devamı için gidebiliriz. Hedefimiz gruptan çıkmak, bu yoldayız. Yarın da bizim için büyük bir adım olacak. Saha avantajımız olacak. Maccabi maçımız ne yazık ki iç sahada değil ama elimizden geldiğinde savaşacağız gruplardan sonraki aşamalara geçmek için.



NDOUR VE GEDSON İYİ İŞLİYORDU

Kararlar almak zorundasınız. Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Ndour - Gedson iyi işliyordu ve böyle devam ettim. Bu, Musrati'nin 11'e dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Sakatlanmadan önce iyi maçlar oynadı. Bu seneye de iyi başladı. Takımımız gelişim gösteriyor. Kasımpaşa maçındaki ilk 11, yarınla aynı olacak diye bir şey yok. Kadro, 11'ler değişebiliyor. Bizler her zaman analiz yapıyoruz. Bu konu sadece Musrati için değil herkes için geçerli.

"CIRO IMMOBILE MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEK"

En önemli konu, oyuncularımıza dikkat etmemiz. Milot, milli takımdan sakat döndü. Paulista, bir pozisyonda atağı engellemek isterken sakatlandı. Ciro, daha önce de olan bir yerde sorun yaşadı. Milli aradan sonra dönecektir. Necip, bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz. Sakatlık yaşandı ve bitti gibi değil, arkasında nasıl bir hikaye olduğuna bakıyoruz. En ufacık sorunları bile dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm ekibimiz bu enerji ve dikkat gösteriyor.

"ÖNEMLİ OLAN HATADAN BİR ŞEY ÖĞRENMEKTİR"

Son iki maçta yediğimiz gollerden dolayı değişim fikrim yok. Gol yeme konusuyla ilgili ben de mutlu değilim. Son maçlarda yediğimiz gollerden mutsuzum. Oyuncularımızla konuştum, onlar da insan. İnsanın doğasından gelişen bir şeyden dolayı onları suçlayamam. Önemli olan hatadan bir şeyler öğrenmektir. Başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Futbol, komplike bir oyun, üzerine düşünülmesi gereken çok şey var. Biz, bu sezon çok fazla kez olduğu gibi aynı ritmi tekrar göstermek istiyoruz. Zor bir maç olacak. Fiziksel bir takıma karşı oynuyoruz. Puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda odaklandığımız tek şey bu."

Cher Ndour'un açıklamaları ise şöyle:

"ÇALIŞARAK DAHA İYİYE GİTMEK İSTİYORUM"

"Geldiğimde 6 numarada hiç oynamamıştım ama burada teknik ekip, Musrati'nin sakatlığından sonra 6 numarada oynatmaya başladı. İyi oynadığımı düşünüyorum. Hocama teşekkür ediyorum beni 6 numarada oynattığı için. Daha fazla topla buluşuyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Çalışarak daha iyiye gitmek istiyorum."