Brooklyn Nets kaybetmeye devam ediyor: 24 sayı fark

NBA'de Doğu Konferansı'nın köklü ekibi Brooklyn Nets, geride kalan beş haftanın sonunda galibiyet alamamıştı.

Altıncı haftaya kesin galibiyet parolasıyla başlayan Nets, Philadelphia 76ers'ı evinde konuk etti.

Ancak ev sahibinin kabusu bu maçta da devam etti. Deplasman ekibi karşılaşmayı 129-105 kazandı.

Philadelphia 76ers'ta Kelly Oubre Jr. attığı 29 sayıyla birlikte takımı adına karşılaşmanın yıldızı oldu. Milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Brooklyn Nets'te ise Cam Thomas'ın rakip portaya gönderdiği 29 sayı galibiyet için yeterli olmadı.

