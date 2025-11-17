Brooklyn Nets kazanmayı hatırladı

17.11.2025 10:25

Reuters

NBA'de Brooklyn Nets, Washington Wizards'ı 129-106 mağlup etti.

NBA'de sezona 1 galibiyet ve 11 mağlubiyetle giriş yapan Brooklyn Nets, yine 1 galibiyet ve 11 mağlubiyeti bulunan Washington Wizards'ın konuğu oldu.

 

Konuk ekip, karşılaşmayı 129-106'lık skorla kazandı.

 

Nets'te Michael Porter Jr. karşılaşmayı 34 sayıyla tamamladı ve kendisi adına sezonun en iyi performansına imza attı.

 

Washington Wizards'ta ise Kyshawn George'un 29 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Brooklyn Nets, dört maçlık aranın ardından ilk kez bir karşılaşmada galip gelmeyi başardı.

