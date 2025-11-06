Brooklyn Nets, mağlubiyet aboneliğini sonlandırdı: 112-103

NBA'de sezona yedide sıfırla başlayan Brooklyn Nets, geçtiğimiz sezonun finalisti Indiana Pacers'ı ağırladı.

Karşılaşmayı 112-103'lük skorla ev sahibi ekip kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

Michael Porter Jr., gösterdiği 32 sayı, 11 ribaundluk performansla "double-double" yaptı ve takımının ilk galibiyetinin mimarı oldu.

Pacers'ta ise Pascal Siakam 23 sayı ve 9 ribaundla mücadele etti.