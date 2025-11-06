Brooklyn Nets, mağlubiyet aboneliğini sonlandırdı: 112-103

06.11.2025 11:31

Brooklyn Nets, mağlubiyet aboneliğini sonlandırdı: 112-103
Reuters

Reuters

NBA'de Brooklyn Nets, Indiana Pacers'ı 112-103 mağlup etti.

NBA'de sezona yedide sıfırla başlayan Brooklyn Nets, geçtiğimiz sezonun finalisti Indiana Pacers'ı ağırladı.

 

Karşılaşmayı 112-103'lük skorla ev sahibi ekip kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

 

Michael Porter Jr., gösterdiği 32 sayı, 11 ribaundluk performansla "double-double" yaptı ve takımının ilk galibiyetinin mimarı oldu.

 

Pacers'ta ise Pascal Siakam 23 sayı ve 9 ribaundla mücadele etti.

Reuters

Indiana Pacers, bu sezon çıktığı sekiz maçın yedisinde sahadan mağlup ayrıldı.