Brooklyn Nets mağlubiyet aboneliğini uzattı: 125-109

NBA'de Minnesota Timberwolves, Brooklyn Nets'i 125-109 mağlup etti.

'in köklü ekibi Brooklyn Nets'in mağlubiyet serisi sürüyor.

Çıktığı ilk altı maçın hiçbirini kazanamayan siyah-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde Minnesota Timberwolves'u konuk etti.

Karşılaşmada kazanan 125-109'luk skorla Timberwolves oldu.

Konuk ekipte Donte DiVincenzo attığı 25 sayıyla karşılaşmanın öne çıkan oyuncusu oldu.

Mağlubiyet serisine devam eden Brooklyn Nets'te ise Cam Thomas, rakip potaya 25 sayı gönderdi.

Brooklyn Nets mağlubiyet aboneliğini uzattı: 125-109 - 1 Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde toplamda 26 şut denemesi yapan Brooklyn Nets, bu atışların sadece 6'sında isabet buldu.
