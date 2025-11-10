Brooklyn Nets'in galibiyet rüyası kısa sürdü: 36 sayı fark yediler
10.11.2025 12:38
Reuters
NBA'de Brooklyn Nets, New York Knicks'e 134-98'lik skorla mağlup oldu.
6 Kasım Perşembe günü Indiana Pacers'ı 112-103 mağlup ederek 2025/2026 sezonundaki ilk galibiyetini alan Brooklyn Nets'in kazanma serisi kısa sürdü.
Bu sabah New York Knicks'in konuğu olan siyah-beyazlılar, sahadan 134-98 mağlup ayrıldı ve onuncu maçında dokuzuncu mağlubiyetini almış oldu.
Karl-Anthony Towns, karşılaşmayı 28 sayı ve 12 ribaundla tamamlayarak “double-double” yaptı ve Knicks adına maçın kahramanı oldu.
Nets'te ise Michael Porter Jr. attığı 25 sayıyla öne çıksa da takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.
Jordi Fernandez'in çalıştırdığı Brookyln Nets, karşılaşmayı %40.2'lik saha içi isabet oranıyla tamamladı.