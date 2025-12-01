Bruno Fernandes'ten Mason Mount'a övgü

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Crystal Palace, Manchester United'ı ağırladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip oldu. United'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Mason Mount attı.

"Kırmızı Şeytanlar", bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti ve puan tablosunun yedinci sırasına yükseldi.

Takım kaptanı Bruno Fernandes, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MOUNT'TAN HİÇ ŞÜPHE ETMEDİK"

Mason Mount'ın takım içindeki önemine vurgu yapan Portekizli oyuncu, "Mason çok iyi bir oyuncu. Onun kalitesinden hiç şüphe etmedik. Bazen skora katkı yapamadı. Bazen de sakatlıklarla uğraşmak zorunda kaldı. Ama sağlıklı olduğu her an bu takımın en önemli parçalarından biri." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Mason Mount ise galibiyetin ardından coşkuluydu. 26 yaşındaki oyuncu, "Bu galibiyet bizim için çok önemli. Aynı zamanda benim için de. 90 dakika sahada kalmayalı uzun zaman olmuştu. Kendimi çok iyi hissediyorum, futboldan keyif alıyorum. Taraftarların önünde böyle bir gün geçirince neden bu mesleği yaptığınızı anlıyorsunuz." dedi.

NOT: Mason Mount, en son 15 Ocak 2023 tarihinde oynanan Chelsea-Crystal Palace maçında 90 dakika sahada kalmıştı.