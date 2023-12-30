Bruno Genesio Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş, teknik direktörüne karar veriyor.



Siyah-beyazlılarda anlaşılmaya en yakın isim Bruno Genesio.



Fransız teknik adam ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayan Beşiktaş yönetimi, Genesio ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamanaya hazırlanıyor.



Yönetim kurulu, 57 yaşındaki teknik direktör ile son görüşmeyi Fransa’da yapacak.

YENİ YILDA İSTANBUL'DA



Sözlşeme detaylarının konuşulacağı bu görüşmede sorum çıkmaması halinde Genesio 1 veya 2 Ocak tarihinde İstanbul’a gelecek.



Son olarak Rennes’te görev yapan Genesio, 1,5 ay önce Fransız eki ile yollarını ayrımıştı.