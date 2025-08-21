Bruno Lage, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu: "Kerem burada olmaktan mutlu"

Lage şu ifadeleri kullandı: "Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular.

MOURİNHO NE DEDİ?

Mourinho ise Kerem hakkında şöyle konuştu:



"Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."

