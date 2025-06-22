Bruno Lage ile tartışan Orkun Kökçü ilk kez konuştu: "Bunu yaşayan tek kişi değilim!"

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla devam eden sezonda birçok milli futbolcu da kulüpleriyle birlikte boy gösteriyor. O isimlerden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Benfica ile C Grubu'nda mücadele ediyor. 20 Haziran'da Benfica ile Auckland City arasında oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Kökçü, 61. dakikada yerini Renato Sanches'e bırakmıştı.

Orkun Kökçü ve Bruno Lage arasındaki gergin anlar, 6-0 sona eren maçın önüne geçmiş ve spor kamuoyunda geniş yer bulmuştu.



Orkun Kökçü, Lage ile arasında geçen tartışma sonrası ilk kez DAZN'a konuştu. Kökçü'nün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"



"Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor."

"İLK KEZ BEN YAŞAMIYORUM"



"Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil."