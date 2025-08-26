Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho sorularına yanıt: "Türk kulüplerinin yaptığını biz yapamayız."

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı." diyen Lage, "Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında birlik olarak rakibimize karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

MOURİNHO'NUN SÖZLERİNE YANIT

"Mourinho, 'Benfica çok para harcadı' dedi. Sizce bunu baskı yaratmak için mi söyledi? sorusuna Lage, "Türk kulüplerinin ödediği maaşı Portekiz’de hiçbir kulüp ödeyemez." diyerek yanıt verdi.

Lage bir gazetecinin "Mourinho maçta görev alacak hakem Vincic'i övmüştü" sözleri üzerine "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü bizim için sıkıntı değil." dedi.

