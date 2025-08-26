Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho sorularına yanıt: "Türk kulüplerinin yaptığını biz yapamayız."
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho sorularını yanıtladı.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı." diyen Lage, "Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında birlik olarak rakibimize karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.
MOURİNHO'NUN SÖZLERİNE YANIT
"Mourinho, 'Benfica çok para harcadı' dedi. Sizce bunu baskı yaratmak için mi söyledi? sorusuna Lage, "Türk kulüplerinin ödediği maaşı Portekiz’de hiçbir kulüp ödeyemez." diyerek yanıt verdi.
Lage bir gazetecinin "Mourinho maçta görev alacak hakem Vincic'i övmüştü" sözleri üzerine "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü bizim için sıkıntı değil." dedi.
KEREM, TAKIMDA MUTSUZ MU?
Lage, bir gazetecinin Kerem Aktürkoğlu'nun son lig maçında mutsuz olduğunu gözlemdiğini söylemesi üzerine şöyle konuştu:
"Kerem bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi."
Lage sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım."
