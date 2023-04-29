Bryant Dunston kimdir? Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston'ın sağlık durumu nasıl?

BRYANT DUNSTON KİMDİR?



Bryant Dunston, Türkiye Basketbol Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te forma giyen Amerikalı asıllı Ermeni profesyonel basketbolcudur. 2.03 boyundaki oyuncu Pivot pozisyonunda oynamaktadır.



Bryant Dunston kolej kariyerini sonlandırdıktan sonra 2008 NBA Seçmeleri'ne karar verdi. Fakat draftta hiçbir takım tarafından seçilme başarısı gösteremedi. Amerikalı oyuncu profesyonel kariyerine ise 2008 yılında Kore Basketbol Ligi ekiplerinen Mobis Phoebus takımında başladı.



Dunston 2010 yılında Yunan ekibi Aris ile sözleşme imzaladı, fakat 2011 Şubat ayında sözleşmesi feshedildi. Daha sonra İsrail ekibi Bnei Haşaron takımında forma giydikten ve sezon bittikten sonra bir başka İsrail takımı Hapoel Holon takımına transfer oldu.



Dunston 2011-12 sezonunda İsrail Basketbol Ligi'nde 14.3 sayı 9.3 ribaund 1.9 blok 1.1 top çalma 1.0 asist ortalamaları ile harika bir sezon geçirerek NBA ve EuroLeague takımlarının ilgisini çekti.



2012 NBA Yaz Ligi'nde Brooklyn Nets takımı tarafından çağrılıp denensede isteninlen seviyeye ulaşamayıp yeniden Avrupa'ya dönüp bu sefer İtalyan takımı Pallacanestro Varese ile 1 yıllığına anlaştı.



2012-13 sezonunda forma giydiği 41 karşılaşmada maç başına 14.2 sayı 7.1 ribaund 2.1 blok 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynayarak harika bir sezonu geride bıraktı. Dunston 9 Temmuz 2013 tarihinde EuroLeague'in son şampiyonu Yunan devi Olimpiakos ile sözleşme imzaladı.



Haziran 2015'te Anadolu Efes ile iki yıllığına anlaşmıştır.