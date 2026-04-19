"Bu beni rahatsız etti" diyerek maçın kırılma anını açıkladı

Süper Lig 'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir ​​​​​​​1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke , mücadeleyi değerlendirdi.

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım.

“MAÇIN KIRILMA NOKTASI”

Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Bu beni rahatsız etti. Maçın kırılma noktası."

1-4 demiştik. 4'ü zaten garantiledik. 3'e daha yaklaştık. Olunca 2, 1 böyle devam etmemiz lazım. Bu çocuklar, bu sene gerçekten çok iyi iş yaptılar. Taraftarımız gibi ben de onları alkışlıyorum."