"Bu çocukları Montella'ya heba etmeyin" demişti. A Milli Takım'a sürpriz isim

MONTELLA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son olarak Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın, Montella'yı eleştirmişti.

Yalçın, "Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?" demişti.



Yalçın, “Montella’nın Orkun’u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun, milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyordu. Orada bazı problemler var, söyleyeyim. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'yla falan heba etmeyin, yazık oluyor.” ifadelerini kullandı.