"Bu futbola yazık oldu" (23 Ocak 2026 spor manşetleri)

KANTE İÇİN SON PAZARLIK - FANATİK

Al-İttihad, daha önce "Yerini doldurup öyle satarız" dediği Fransız yıldız için bu kez 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe ise 34 yaşında ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan bir futbolcu için bu kadar yüksek bedel ödemeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertliler 4 milyon euro civarına işi bitirmek istiyor.