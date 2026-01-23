"Bu futbola yazık oldu" (23 Ocak 2026 spor manşetleri)
23.01.2026 08:13
Günün spor manşetlerinde, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. 23 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine, 1 dakikada göz atın.
BU FUTBOLA YAZIK OLDU - HÜRRİYET
Sarı-lavciertliler maça baskılı başladı ancak golü 25'inci dakikada Sancho ile Villa buldu. Sonrasında temsilcimizin topa sahip olma yüzdesi 63'e 37 üstündü, 12 şutun 8'inde isabet buldu ama Villa kalecisi Bizot 8'ini de kurtardı. 65'te Kerem'in golü VAR'dan dönerken 11 puanda kalan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin son haftasında Romanya'da FCSB'ye konuk olacak.
NOA LANG TAMAM, ONYEDİKA SIRADA - MİLLİYET
Galatasaray, Nao Lang için İtalyan ekibi Napoli ile anlaşma sağladı. Hollandalı yıldız dün İstanbul'a getirildi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı Onyedika için de düğmeye bastı, Brugge'e 12 milyon euroluk resmi teklif yapıldı.
İLLE DE HENRİQUE - FOTOMAÇ
Sol kanada takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Luis Henrique'yi renklerine bağlamak için Serie A ekibine yeni teklif yapacak.
KANTE İÇİN SON PAZARLIK - FANATİK
Al-İttihad, daha önce "Yerini doldurup öyle satarız" dediği Fransız yıldız için bu kez 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe ise 34 yaşında ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan bir futbolcu için bu kadar yüksek bedel ödemeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertliler 4 milyon euro civarına işi bitirmek istiyor.
GALATASARAY YÜZDE 99 PLAY_OFF'TA
Tek kötü senaryo Cimbom'un son maçta Manchester City'ye mağlup olup 9 senaryodan 8'inin aynı anda gerçekleşmesi.