Bu hafta hangi maçlar var? Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:



- TFF 2. Lig



- Beyaz Grup



Yarın:



16.30 Tuzlaspor-Fethiyespor (Stadı henüz açıklanmadı)



8 Eylül Pazar:



16.00 Kepezspor-Altınordu (Kepez Hasan Doğan)



16.00 GMG Kastamonuspor-Batman Petrolspor (Gazi)



16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altay (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



16.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)



16.30 Kırklarelispor-1461 Trabzon FK (Kırklareli Atatürk)



19.00 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)



19.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Isparta Atatürk)



9 Eylül Pazartesi:



19.00 Afyonspor-İskenderunspor (Zafer)



- Kırmızı Grup



Yarın:



16.00 Serik Belediyespor-Somaspor (Serik İsmail Oğan)



19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Motolux 68 Aksarayspor (Mersin)



19.00 Karacabey Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



8 Eylül Pazar:



16.00 Diyarbekirspor-Giresunspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



16.30 Belediye Derincespor-Çimentaş Elazığspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)



16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Arnavutköy Belediyesi SK (Maltepe Hasan Polat)



16.30 Nazillispor-Artı Değer Vanspor FK (Nazilli İlçe)



18.30 Bucaspor 1928-Ankara Demirspor (Yeni Buca)



19.00 Karaman FK-Menemen FK (Yeni Karaman)



- TFF 3. Lig



- 1. Grup



Yarın:



15.30 Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK (Arhavi İlçe)



15.30 Muşspor-Kahramanmaraşspor (Muş Şehir)



16.00 Düzcespor-Bursaspor (İştirak Düzce Şehir)



17.00 Karşıyaka-Kırşehir FK (Alsancak Mustafa Denizli)



8 Eylül Pazar:



15.30 Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor (Gaziosmanpaşa)



16.30 Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)



16.30 Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)



19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



- 2. Grup



Yarın:



15.30 Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kahta İlçe)



16.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



16.00 Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Nevşehir Gazi)



16.30 Beykoz İshaklıspor-Türk Metal 1963 Spor (Alemdağ)



19.00 Tire 2021 FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



8 Eylül Pazar:



15.30 Smart Holding AŞ Çayelispor-Silivrispor (Çayeli İlçe)



16.00 Amasyaspor-Muğlaspor (12 Haziran)



19.00 Balıkesirspor-Fatsa Belediyespor (Balıkesir Atatürk)



- 3. Grup



Yarın:



15.30 Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947 (Bayburt Genç Osman)



16.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



16.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol (Ayvalık Hüsnü Uğural)



16.30 Efeler 09 Spor-Viranşehir Belediyespor (Didim Atatürk)



8 Eylül Pazar:



16.00 Osmaniyespor-52 Orduspor FK (7 Ocak)



16.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Alanya 1221 (Sorgun İlçe)



16.30 1923 Mustafakemalpaşaspor-Çankayaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



16.30 Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor (Bolluca)



- 4. Grup



Yarın:



16.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)



16.00 Kırıkkale FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Başpınar)



16.00 Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 Futbol SK (Karaelmas K.Köksal)



16.30 Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler (Denizli Atatürk)



8 Eylül Pazar:



15.30 Sebat Gençlikspor-Polatlı 1926 Spor (Ortahisar Yavuz Selim)



15.30 Mardin 1969 Spor-Niğde Belediyespor (Mardin 21 Kasım)



16.30 Turgutluspor-Bursa Nilüfer Futbol SK (Stadı henüz açıklanmadı)



19.00 Orduspor 1967-Edirnespor (Yeni Ordu)