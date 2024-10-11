Bu hafta hangi maçlar var? İşte futbolda haftanın programı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle bu hafta Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de müsabaka oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



Nesine 2. Lig

Beyaz Grup



Yarın:



15.00 Kepezspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Kepez Hasan Doğan)



13 Ekim Pazar:



14.30 1461 Trabzon FK-Fethiyespor (Ortahisar Yavuz Selim)



14.30 Karaköprü Belediyespor-Batman Petrolspor (Faruk Çelik)



15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Beykoz Anadoluspor (Tarsus İlçe)



15.00 İskenderunspor-Altay (Kırıkhan İlçe)



15.30 İnegölspor-Kırklarelispor (İnegöl İlçe)



15.30 Altınordu-GMG Kastamonuspor (Serpil Hamdi Tüzün)



15.30 Sarıyer-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yusuf Ziya Öniş)



19.00 Afyonspor-Anagold 24Erzincanspor (Zafer)



Kırmızı Grup



13 Ekim Pazar:



15.00 Ankara Demirspor-Belediye Derincespor (TCDD Ankara Demirspor)



15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Nazillispor (Erbaa Yeni İlçe)



15.00 Motolux 68 Aksarayspor-Çimentaş Elazığspor (Dağılgan Stadı)



15.00 Serik Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Corendon Airlines Park Antalya)



15.30 Somaspor-Karaman FK (Soma Atatürk)



15.30 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Artı Değer Vanspor (Bolluca)



19.00 Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)



19.00 Giresunspor-Menemen FK (Çotanak Spor Kompleksi)



14 Ekim Pazartesi:



15.00 Diyarbekirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



Nesine 3. Lig

- 1. Grup



13 Ekim Pazar:



14.30 23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor (Elazığ Doğukent)



14.30 Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Arhavi İlçe)



15.00 Kırşehir Futbol SK-Anadolu Üniversitesi (Kırşehir Ahi)



15.30 Kemerkent Bulvarspor-Muşspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)



15.30 Kuşadasıspor-Karşıyaka (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



15.30 Belediye Kütahyaspor-Silifke Belediyespor (Dumlupınar)



19.00 Bursaspor-Kahramanmaraşspor ( (Yüzüncü Yıl Atatürk)



19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Düzce Cam Düzcespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



- 2. Grup



13 Ekim Pazar:



14.00 Muğlaspor-Beykoz İshaklıspor (Muğla Atatürk)



14.00 Amasyaspor-Balıkesirspor (12 Haziran)



14.30 Smart Holding AŞ Çayelispor-Etimesgut Belediyespor (Çayeli İlçe)



14.30 Fatsa Belediyespor-Türk Metal 1963 Spor (Fatsa İlçe)



14.30 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Adıyaman FK (Kelkit İlçe)



14.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Tire 2021 FK (Mardin 21 Kasım)



15.30 Silivrispor-Nevşehir Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)



15.30 Uşakspor-İnegöl Kafkasspor (Uşak 1 Eylül)



- 3. Grup



13 Ekim Pazar:



14.00 Aliağa Futbol-Pazarspor (Aliağa Atatürk)



14.30 Bayburt Özel İdarespor-1923 Mustafakemalpaşaspor (Bayburt Genç Osman)



15.00 Alanya 1221 Futbol-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Alanya Milli Egemenlik)



15.00 Osmaniyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor (7 Ocak)



15.30 Çorluspor 1947-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Mustafa Kemal Atatürk)



19.00 Karabük İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



19.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (Yeni Ordu)



19.00 Çankayaspor-Viranşehir Belediyespor (Osmanlı)



- 4. Grup



Yarın:



14.30 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Kırıkhan İlçe)



13 Ekim Pazar:



14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin 1969 Spor (Tepecik Şenol Güneş)



14.30 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Denizlispor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



15.00 Kırıkkale FK-Sebat Gençlikspor (Başpınar)



15.00 Polatlı 1926 Spor-Niğde Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.00 Erciyes 38 Futbol SK-Orduspor 1967 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)



15.30 Edirnespor-Zonguldakspor (Tunca Futbol Sahası)



15.30 Bursa Nilüfer Futbol-İzmir Çoruhlu FK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

13 Ekim Pazar:



11.00 Hakkarigücüspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Merzan Şehir)



14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)



14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bornova Hitabspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



14.00 Beşiktaş JK United Payment-Trabzonspor (Halit Kıvanç)



14.00 Fatih Vatanspor-Ünye Kadın Spor Kulübü (Bahçelievler İl Özel İdare)



15.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)