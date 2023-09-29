Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 7. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta bugün başladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla start aldı. Süper Lig'de 7. haftanın maç programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)
1 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Tff
- Maç