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Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 7. haftanın programı

Süper Lig 7. hafta programı belli oldu. Haftanın açılış müsabakasında Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs stadında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Futbolseverler de destekledikleri takımların rakiplerini merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 7. haftanın programı

Trendyol 'de 7. hafta bugün başladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla start aldı. Süper Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

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