Bu hafta hangi maçlar var? İşte, Trendyol 1. Lig TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:



Trendyol 1. Lig



Yarın:



13.30 Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)



16.00 Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



20.30 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)



7 Nisan Pazar:



13.30 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)



16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)



8 Nisan Pazartesi:



17.00 Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor (Çotanak Spor Kompleksi)



20.30 Göztepe-Erzurumspor FK (Gürsel Aksel)



TFF. 2 Lig



Beyaz Grup:



7 Nisan Pazar:



15.00 Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol (Serik İsmail Oğan)



15.00 Adıyaman FK-Kırklarelispor (Kahta İlçe)



15.00 Bucaspor 1928-Zonguldak Kömürspor (Yeni Buca)



15.00 Bursaspor-1461 Trabzon FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)



15.00 Ankara Demirspor-Esenler Erokspor (TCDD Ankara Demirspor)



15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Hes İlaç Afyonspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



15.00 Altınordu-Diyarbekirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



15.00 Nazilli Belediyespor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Nazilli İlçe)



15.00 Ankaraspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



Kırmızı Grup:



7 Nisan Pazar:



15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Bolluca)



15.00 Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor (Isparta Atatürk)



15.00 Karaman FK-Fethiyespor (Yeni Karaman)



15.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)



15.00 Belediye Derincespor-GMG Kastamonuspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)



15.00 Uşakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Uşak 1 Eylül)



15.00 İskenderunspor-Somaspor (Kırıkhan İlçe)



15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Menemen FK (Dağılgan)



15.00 Düzce Cam Düzcespor-Denizlispor (İştirak Düzce Şehir)



TFF 3. Lig



1. Grup:



7 Nisan Pazar:



14.00 Kırıkkalegücü-Mardin 1969 Spor (Başpınar)



15.00 Aliağa-Ayvalıkgücü Belediyespor (Aliağa Atatürk)



15.00 Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)



15.00 Karabük İdmanyurduspor-Küçükçekmece Sinop SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.00 İnegöl Kafkasspor-Artvin Hopaspor (İnegöl İlçe)



15.00 Edirnespor-Malatya Arguvan SK (Edirne 25 Kasım)



15.00 Kepezspor-Tarsus İdman Yurdu (Kepez Hasan Doğan)



2. Grup:



7 Nisan Pazar:



15.00 Karşıyaka-Efeler 09 (Alsancak Mustafa Denizli)



15.00 3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor (Elazığ)



15.00 Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945 (Silifke Şehir)



15.00 Ergene Velimeşespor-Sapanca Gençlikspor (Mustafa Kemal Atatürk)



15.00 TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Batman)



15.00 Turgutluspor-Amasyaspor (Turgutlu 7 Eylül)



15.00 Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)



3. Grup:



7 Nisan Pazar:



13.00 Onvo Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



15.00 Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor (Kuşadası Özer Türk)



15.00 Bayburt Özel İdarespor-Karaköprü Belediyespor (Bayburt Genç Osman)



15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



15.00 Silivrispor-Sivas Dört Eylül (Silivri Müjdat Gürsu)



15.00 Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor (Dumlupınar)



15.00 Akhisarspor-Bornova 1877 (Spor Toto Akhisar)



4. Grup:



7 Nisan Pazar:



15.00 Bitexen Adana 1954-Balıkesirspor (Tarsus Şehir)



15.00 Sebat Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor (Ortahisar Yavuz Selim)



15.00 Güneş Holding Çankayaspor-İdaş Çatalcaspor (Osmanlı)



15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)



15.00 Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK (Kurtalan İlçe)



15.00 Orduspor 1967-Muş 1984 Muşspor (Yeni Ordu)



15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Gaziosmanpaşa)