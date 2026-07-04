Bu kez bambaşka bir kariyer. Dünya Kupası'na erken veda sonrası temas kuruldu

Almanya , 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda yenilerek turnuvaya veda etti.

Son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda elenen Panzerler'de Julian Nagelsmann dönemi sona erdi. Almanya'yı 3 yıldır çalıştıran 38 yaşındaki teknik direktör görevinden istifa etti.



Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Julian Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının ardından bir önceki gün federasyon yönetimiyle yaptığı gizli bir toplantıda görevinden ayrılma talebinde bulundu. Bu talep, hissedar temsilcileri ve denetleme kurulu tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

KLOPP GELİYOR

Süreci değerlendiren bir açıklama yapan federasyon, "Jürgen Klopp ile resmi görüşmelere başlayacağız. Kendisi de bu göreve sıcak baktığını daha önce ifade etmişti." ifadelerini kullandı.

2024 yazında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ünlü teknik direktör Red Bull grubunun global spor direktörlüğünü yapıyor.