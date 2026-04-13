Bu kez sete değil ringe çıktı, Milano'da altın madalyayı aldı
13.04.2026 16:42
Barış Arduç'a madalya veirlme anı
Ünlü oyuncu Barış Arduç bu kez bir filmle değil spor müsabakasında ödül kazandı.
Ünlü oyuncu Barış Arduç, Milano’da düzenlenen uluslararası jiu-jitsu turnuvasında altın madalya kazandı.
Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde rakiplerini tek tek eleyerek zafere ulaştı..
Oyuncu, madalyasıyla poz verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak İngilizce olarak "Sen olmasaydın. başaramazdım." notunu düştü.
TOM HARDY DE KAZANMIŞTI
Aynı dövüş sporuyla altın madalya kazanan bir isim daha var. Yıllardır müsabakalara katılan İngiliz aktör Tom Hardy, 2022'de katıldığı Jiu-Jitsu rekabetinde altın madalya kazanmıştı.