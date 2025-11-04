"Bu konuda alçak gönüllü olamam" diyen Ronaldo'dan Messi itirafı

Futbol hayatına Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Gazeteci Piers Morgan'a konuk olduğu programda konuşan Ronaldo, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçak gönüllü olamam." dedi. Wayne Rooney ilgili tartışmalar sorulan ve “O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusunu Ronaldo, “Benim için problem yok.” diyerek yanıtladı.

"UZUN YILLAR ÖNCE MİLYARDER OLMUŞTUM"



Ronaldo, "Geçen hafta milyarder oldun” sözleri üzerine ise şu yanıtı verdi: "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten."

Ronaldo, 2002 ile 2023 yılları arasında 550 milyon doların üzerinde maaş geliri elde etti. Ayrıca yıllık yaklaşık 18 milyon dolarlık 10 yıllık bir Nike anlaşması ve Armani ve Castrol gibi markalarla diğer sponsorluk anlaşmaları var. Bu imzalar, net servetine 175 milyon doların üzerinde katkı sağladı.



AL-NASSR İLE SERVETİNİ KATLADI



2023 yılında Al-Nassr'a transfer olmasıyla yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık vergiden muaf maaş ve ikramiye ile 30 milyon dolarlık imza bonusu gibi ek avantajlar elde etti.