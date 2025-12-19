Bu sezon sadece 2 maçta oynamıştı, Real Madrid'e Arda Güler sonrası ikinci Türk

KALEDE GÜVEN VERDİ

Genç eldiven, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Alanyaspor ile oynanan kupa maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunda tutarken, özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda soğukkanlı duruşuyla dikkat çekti. Alanyaspor'un hücumlarında doğru pozisyon alan Onuralp, refleksleri ve topa hakimiyetiyle güven verdi.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez forma giyen Onuralp Çevikkan, daha önce Van Spor FK ile oynanan eleme maçında da 90 dakika sahada kalmış ve performansıyla olumlu bir görüntü ortaya koymuştu. Kupada üst üste iki maçta görev alan genç kaleci, aldığı süreleri iyi değerlendirdiğini bir kez daha gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar da genç kalecinin performansı hem spor otoritelerinden hem de taraftarlardan tam not aldı. Maç sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Onuralp Çevikkan'a yönelik övgü dolu yorumlar dikkat çekti. Mağlubiyete rağmen kalede ortaya koyduğu görüntü, bordo-mavililer adına gelecek adına umut vadetti.