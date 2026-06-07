Bu yıl da şampiyonluk istiyorlar. Fransız futbolcuyu resmen açıkladılar

Yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmak için transfer piyasasını sallayan ve bütçe disiplininden taviz vermeyen Bursaspor , taraftarının yolunu gözlediği o hamleyi resmen bitirdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Fransa Ligue 2 ekiplerinden SC Bastia forması giyen 25 yaşındaki yetenekli sol kanat oyuncusu Amine Boutrah'yı renklerine bağladığını duyurdu.



Futbol dünyasına adım attığı SC Bastia altyapısının ardından sırasıyla Fransa'da GC Lucciana ve Concarneau formaları giyen Boutrah, Hollanda Eredivisie ekibi SBV Vitesse tecrübesinin ardından yeniden Bastia'ya dönmüştü. Geride kalan sezonda Ligue 2'de 28 maça çıkan ve 2 gol, 3 asist üreten 25 yaşındaki oyuncu, genel kariyer istatistikleriyle de dikkat çekiyor.



Bugüne kadar çıktığı 203 resmi müsabakada 43 gol ve 23 asist kaydederek toplamda 66 gole doğrudan katkı sağlayan Amine Boutrah'nın, teknik direktörün oyun sisteminde hücum hattının en kilit parçası olması bekleniyor. Yönetimin kampa yetiştirme sözü verdiği yabancı transferlerin ilki olan Boutrah, yeşil-beyazlıların bu sezonki vizyonunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

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