Bucaspor 1928, 9 maçtır kaybetmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde tekrar çıkışa geçen Bucaspor 1928, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla önemli işlere imza attı.



Yakalanan bu başarılı form grafiğiyle tekrar sezon başındaki kaybetmeyen takım kimliğine bürünen İzmir ekibi, 22. hafta mücadelesinde aldığı Karacabey Belediyesor mağlubiyetinden sonra yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte oynadığı 9 lig maçında kaybetmeyen Dumlupınar ve öğrencileri, 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Böylece 63 puanla ligde 2. sıraya konumlanan sarı-lacivertliler, lider Erokspor ile arasındaki puan farkını da 4’e indirdi.

Bucaspor 1928, kalan 6 haftayı hatasız geçip rakibinin ise hatalar yapmasını bekleyecek.

İşler istenildiği gibi derse İzmir ekibi, şampiyon olarak bir üst lig olan Trendyol 1. Lig’e çıkacak.

Öte yandan İzmir ekibi, 36. hafta mücadelesinde liderlik savaşı verdiği Erokspor’u evinde konuk edecek. İki takım arasında İstanbul’da oynanan sezonun ilk maçında gülen taraf 2-1’le Bucaspor 1928 olmuştu.