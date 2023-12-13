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Bucaspor 1928 deplasmanda kaybetmiyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki ilk 17 hafta itibariyle dış sahada yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda bulunuyor. İzmir ekibi, oynadığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet 5 beraberlik almayı başardı.

Bucaspor 1928 deplasmanda kaybetmiyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

İzmir temsilcisi, şu ana kadar oynadığı deplasman maçlarında Ankara Demir ve Erokspor maçlarını kazanırken; Yeni Mersin İdman Yurdu, Ankaraspor, Altınordu, Ankara Demir, Adıyaman FK ve Kırşehir FK maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Böylece Bucaspor 1928, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki takımlar arasında dış sahada kayıp yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Bu sezon evinde; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bucaspor 1928, iç sahada da 1461 Trabzon FK’dan sonra ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

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