Bucaspor 1928 ilk galibiyetini istiyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maç sonunda 1 puan toplayıp dibe demir atan Bucaspor 1928 yarın evinde Beykoz Anadolu takımı ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Buca Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bucaspor 1928'de hafta içinde teknik direktör Evrensel Heper'in yerine takımın başına geçen Tolga Doğantez, ilk maçına çıkacak.
Doğantez, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını dile getirdi.
