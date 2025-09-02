Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu maçı ne zaman? ZTK Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü karşı karşıya
Ziraat Türkiye Kupası maçları yeni sezona heyecanlı başladı. 1. tur karşılaşmaları arasında bu hafta Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü mücadelesi yer alıyor. Taraftarlar kendi takımlarının maçlarını canlı takip etmek için Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu maçı canlı yayın bilgisini araştırıyor. İşte, ZTK Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu maçı saati ve kanalı...
Günün maçları, spor severlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig'e Milli ara verilmesi ardından futbol takipçileri Ziraat Türkiye Kupası maç programlarını takibe aldı. 1. tur ZTK maçları arasında Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu karşılaşması bulunuyor. Peki, Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu maçı ne zaman?
BUCASPOR 1928 - İZMİR ÇORUHLU MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü 2 Eylül saat 19:00'da Yeni Buca Stadı'nda karşı karşıya geliyor. ZTK maçları ASpor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.
Maçı hakem Emre Küçük yönetecek. Yardımcı hakemleri ise; Ardahan Işık, Abdullah Yalçınkaya ve Furkan Işık olacak.
