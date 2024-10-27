Bucaspor 1928 zirveye yaklaştı

Bucaspor 1928, evindeki son 4 maçı da kayıpsız geçmeyi başardı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu son saniyede gelen galibiyetin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Son ana kadar maçı bırakmadık. Zirve yarışında iddiamızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki en kısa sürede liderliğe yükseleceğiz" dedi.



