Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez dönemi
Bucaspor 1928'de teknik direktör Evrensel Heper ile yollar ayrılırken, dümene Tolga Doğantez'in getirildi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Sincan Belediyesi Ankaraspor'a yenilip 1 puanla dibe demir atan Bucaspor 1928'de teknik direktör Evrensel Heper ile yollar ayrılırken, dümene Tolga Doğantez'in getirildiği ifade edildi.
Daha önce 4 ayrı dönemde Bucaspor 1928'i çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam 5'inci kez sarı-lacivertlilerin başına geçti.
Doğantez 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da Bucaspor 1928'i çalıştırmıştı.
Bucaspor 1928, Evrensel Heper yönetiminde 5 maçta 4 yenilgi ve 1 mağlubiyet elde etmiş, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda İzmir Çoruhlu'ya yenilip elenmişti. Heper, Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in ekibine dahil oldu.
- Spor
- İzmir Buca
- Futbol