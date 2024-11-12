Bucaspor 1928’in attığı gollerin yarısı Yasin Öztekin’den

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 11 hafta itibarıyla 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla 5. basamakta bulunuyor.

İzmir ekibi şu ana kadar rakip fileleri 16 kez sarsarken bu gollerin 8’i ise 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin’den geldi. Böylece tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli ekibin attığı gollerin yarısını tek başına kaydetmiş oldu.

