Bugün hangi basketbol maçları var, saat kaçta? 31 Mayıs basketbol maç programı
31 Mayıs cumartesi günü oynanacak basketbol maçları belli oldu. Günün dikkat çeken mücadelesinde Basketbol Süper Ligi çeyrek final mücadelesinde Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. İşte, 31 Mayıs basketbol maç programı…
Basketbol heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Basketbol Süper Ligi çeyrek final etabında Bahçeşehir Koleji, Tofaş, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom gibi takımlar sahaya çıkacak. Basketbol Kadın Milli Takımı ise Litvanya ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Bugün hangi basketbol maçları var? İşte, bugün oynanacak karşılaşmalar ve canlı yayınlanacak kanallar…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
18:00 Bahçeşehir Koleji - Tofaş ( beIN Sports 5)
19:00 Türkiye - Litvanya (A Milli Kadın Basketbol) TRT Spor Yıldız
20:30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko ( beIN Sports 5)
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