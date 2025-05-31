Bugün hangi basketbol maçları var, saat kaçta? 31 Mayıs basketbol maç programı

Basketbol heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Basketbol Süper Ligi çeyrek final etabında Bahçeşehir Koleji, Tofaş, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom gibi takımlar sahaya çıkacak. Basketbol Kadın Milli Takımı ise Litvanya ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Bugün hangi basketbol maçları var? İşte, bugün oynanacak karşılaşmalar ve canlı yayınlanacak kanallar…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



18:00 Bahçeşehir Koleji - Tofaş ( beIN Sports 5)



19:00 Türkiye - Litvanya (A Milli Kadın Basketbol) TRT Spor Yıldız



20:30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko ( beIN Sports 5)

