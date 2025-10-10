Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim günün maçları: Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Yerli ve yabancı liglerdeki maçların yanı sıra büyk turnuvalar da öne çıkıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. 10 Ekim'de ayrıca Basketbol Süper Lig ve EuroLeague karşılaşmaları da olacak. Peki, bugün hangi takımın maçı var? Maçlar saat kaçta?



GÜNÜN MAÇLARI (10 EKİM)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri



21:45 Almanya - Lüksemburg (Exxen)



21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya (Exxen)



21:45 İsveç - İsviçre (Exxen)



21:45 Kosova - Slovenya (Exxen)



21:45 Fransa - Azerbaycan (Exxen)



21:45 İzlanda - Ukrayna (Exxen)



17:00 Kazakistan - Lihtenştayn (Exxen)



21:45 Belçika - Kuzey Makedonya (Exxen)



Basketbol Süper Lig



19.00 Beşiktaş Gain - Büyükçekmece (Bein Sports 5)



Euroleague



20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (S Sport Plus)



21.15 Olympiakos - Dubai Basket (S Sport Plus)



21.30 Barcelona - Valencia (S Sport Plus)