Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim günün maçları: Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
Liglerdeki maçlar günlük olarak takip ediliyor. Süper Lig'in Milli araya girmesiyle beraber Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. Turnuvada E grubunda yer alan A Millilerin maçları 11 ve 14 Ekim'de olacak. 10 Ekim günü ise A-B-D-j gruplarında müsabakalar yapılacak. Öte yandan EuroLeague'de Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız müsabakası gerçekleşecek. İşte, bugünkü maçlar...
Yerli ve yabancı liglerdeki maçların yanı sıra büyk turnuvalar da öne çıkıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. 10 Ekim'de ayrıca Basketbol Süper Lig ve EuroLeague karşılaşmaları da olacak. Peki, bugün hangi takımın maçı var? Maçlar saat kaçta?
GÜNÜN MAÇLARI (10 EKİM)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
21:45 Almanya - Lüksemburg (Exxen)
21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya (Exxen)
21:45 İsveç - İsviçre (Exxen)
21:45 Kosova - Slovenya (Exxen)
21:45 Fransa - Azerbaycan (Exxen)
21:45 İzlanda - Ukrayna (Exxen)
17:00 Kazakistan - Lihtenştayn (Exxen)
21:45 Belçika - Kuzey Makedonya (Exxen)
Basketbol Süper Lig
19.00 Beşiktaş Gain - Büyükçekmece (Bein Sports 5)
Euroleague
20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (S Sport Plus)
21.15 Olympiakos - Dubai Basket (S Sport Plus)
21.30 Barcelona - Valencia (S Sport Plus)
