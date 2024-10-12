Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim maç takvimi
UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. 12 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor.
EFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper lig maçları yakından takip ediliyor. 12 Ekim 2024 Cumartesi günü FIFA Dünya Kupası Eleme, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi , UEFA Uluslar Ligi İspanya La Liga 2 mücadeleleri ekranlarda olacak.
12 EKİM MAÇ PROGRAMI
04:30 Peru - Uruguay | FIFA Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok
11:00 Taichung Blue - Odisha | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi
12:00 Melbourne City - Kaya FC | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi
15:00 Urawa - Ho Chi Minh | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi
15:30 Altınordu - Kastamonuspor | TFF 2. Lig | Altınordu
16:00 Litvanya - Kosova | UEFA Uluslar Ligi | TV 8 Buçuk
16:00 College of Asian Scholars - Bam Khatoon | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi
04:30 Peru - Uruguay | FIFA Dünya Kupası Eleme
11:00 Taichung Blue - Odisha | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi
12:00 Melbourne City - Kaya FC | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi
15:00 Urawa - Ho Chi Minh | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:00 Hırvatistan - İskoçya | UEFA Uluslar Ligi
19:00 Bulgaristan - Lüksemburg | UEFA Uluslar Ligi
19:30 Eibar - Eldense | İspanya La Liga 2
21:45 İspanya - Danimarka | UEFA Uluslar Ligi
21:45 Polonya - Portekiz | UEFA Uluslar Ligi
21:45 Sırbistan - İsviçre | UEFA Uluslar Ligi
21:45 Belarus - Kuzey İrlanda | UEFA Uluslar Ligi
21:45 Güney Kıbrıs - Romanya | UEFA Uluslar Ligi
23:00 Detroit - Indy Eleven | ABD USL Championship
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