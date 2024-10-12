NTV.COM.TR

Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. 12 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor.

Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim maç takvimi

EFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper lig maçları yakından takip ediliyor. 12 Ekim 2024 Cumartesi günü FIFA Dünya Kupası Eleme, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi , UEFA Uluslar Ligi İspanya La Liga 2 mücadeleleri ekranlarda olacak.

12 EKİM PROGRAMI

04:30 Peru - Uruguay | FIFA Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok

11:00 Taichung Blue - Odisha | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi

12:00 Melbourne City - Kaya FC | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi

15:00 Urawa - Ho Chi Minh | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi

15:30 Altınordu - Kastamonuspor | TFF 2. Lig | Altınordu

16:00 Litvanya - Kosova | UEFA Uluslar Ligi | TV 8 Buçuk

16:00 College of Asian Scholars - Bam Khatoon | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi

04:30 Peru - Uruguay | FIFA Dünya Kupası Eleme

11:00 Taichung Blue - Odisha | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi

12:00 Melbourne City - Kaya FC | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi

15:00 Urawa - Ho Chi Minh | AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:00 Hırvatistan - İskoçya | UEFA Uluslar Ligi

19:00 Bulgaristan - Lüksemburg | UEFA Uluslar Ligi

19:30 Eibar - Eldense | İspanya La Liga 2

21:45 İspanya - Danimarka | UEFA Uluslar Ligi

21:45 Polonya - Portekiz | UEFA Uluslar Ligi

21:45 Sırbistan - İsviçre | UEFA Uluslar Ligi

21:45 Belarus - Kuzey İrlanda | UEFA Uluslar Ligi

21:45 Güney Kıbrıs - Romanya | UEFA Uluslar Ligi

23:00 Detroit - Indy Eleven | ABD USL Championship

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...