Bugün hangi maçlar var? 17 Mart günün maçları: Bugün kimin maçı var?

Liglerdeki maç takvimi günün öne çıkan başlıklarından. Ancak

Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve Nesine 3. Lig takviminde 17 Mart Pazartesi gününden 22 Mart gününe kadar müsabaka yer almadı. A Milli Takımın Uluslar Ligi'ndeki maçları nedeniyle liglerede Milli maç arası verildi. İşte, günün maçları...



BUGÜN MAÇ VAR MI?



Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig'de Milli ara dolayısıyla karşılaşma yer almıyor. Ancak diğer liglerde 17 Mart pazartesi günü müsabakalar mevcut.



17 - 18 MART GÜNÜN MAÇLARI



Romanya Liga 1



21:00 Sepsi - Gloria Buzau



İspanya La Liga 2



22:30 Castellon - La Coruna



Serie C



22:30 Lecco- Vicenza



22:30 Padova- Pergolettese



22:30 Trento- Alcione



22:30 SPAL- Ternana



22:30 Virtus Entella- Sestri Levante



22:30 Potenza- Team Altamura



Süper Lig (Sırbistan)



21:00 Novi Pazar - Zeleznicar Pancevo

