Bugün hangi maçlar var? 17 Mart günün maçları: Bugün kimin maçı var?
Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig müsabakaları, futbol severlerin yakın takibinde. Sezonun tamamlanmasına kısa süre kala günün maçları için heyecanlı arayış da arttı. Öte yandan Milli ara nedeniyle liglere kısa bir ara veriliyor. Peki, bugün maç var mı, hangi maçlar var?
Liglerdeki maç takvimi günün öne çıkan başlıklarından. Ancak
Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve Nesine 3. Lig takviminde 17 Mart Pazartesi gününden 22 Mart gününe kadar müsabaka yer almadı. A Milli Takımın Uluslar Ligi'ndeki maçları nedeniyle liglerede Milli maç arası verildi. İşte, günün maçları...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig'de Milli ara dolayısıyla karşılaşma yer almıyor. Ancak diğer liglerde 17 Mart pazartesi günü müsabakalar mevcut.
17 - 18 MART GÜNÜN MAÇLARI
Romanya Liga 1
21:00 Sepsi - Gloria Buzau
İspanya La Liga 2
22:30 Castellon - La Coruna
Serie C
22:30 Lecco- Vicenza
22:30 Padova- Pergolettese
22:30 Trento- Alcione
22:30 SPAL- Ternana
22:30 Virtus Entella- Sestri Levante
22:30 Potenza- Team Altamura
Süper Lig (Sırbistan)
21:00 Novi Pazar - Zeleznicar Pancevo
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