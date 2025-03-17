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Bugün hangi maçlar var? 17 Mart günün maçları: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig müsabakaları, futbol severlerin yakın takibinde. Sezonun tamamlanmasına kısa süre kala günün maçları için heyecanlı arayış da arttı. Öte yandan Milli ara nedeniyle liglere kısa bir ara veriliyor. Peki, bugün maç var mı, hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 17 Mart günün maçları: Bugün kimin maçı var?

Liglerdeki maç takvimi günün öne çıkan başlıklarından. Ancak
Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve Nesine 3. Lig takviminde 17 Mart Pazartesi gününden 22 Mart gününe kadar müsabaka yer almadı. A Milli Takımın Uluslar Ligi'ndeki maçları nedeniyle liglerede Milli maç arası verildi. İşte, günün maçları...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig'de Milli ara dolayısıyla karşılaşma yer almıyor. Ancak diğer liglerde 17 Mart pazartesi günü müsabakalar mevcut.

17 - 18 MART GÜNÜN MAÇLARI

Romanya Liga 1

21:00 Sepsi - Gloria Buzau

İspanya La Liga 2

22:30 Castellon - La Coruna 

Serie C

22:30 Lecco- Vicenza

22:30 Padova- Pergolettese

22:30 Trento- Alcione

22:30 SPAL- Ternana

22:30 Virtus Entella- Sestri Levante

22:30 Potenza- Team Altamura

Süper Lig (Sırbistan)

21:00 Novi Pazar - Zeleznicar Pancevo

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