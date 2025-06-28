Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran bugün kimin maçı var, saat kaçta?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, Chelsea ile çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? işte, 28 Haziran maç programı…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



Belgrano - Def. de Belgrano | Arjantin Kupası | 03:10



Kashima Antlers - Okayama | Japonya J.League | 12:00



Mito - Tokushima | Japonya J2 Ligi | 12:00



Shimizu S Pulse - Kashiwa Reysol | Japonya J.League | 12:30



Orgryte - Helsingborg | İsveç Superettan | 14:00



Hodd - Mjondalen | Norveç 1. Ligi | 15:00



Hammarby - Halmstads | İsveç Allsvenskan | 16:00



Östers - Sirius | İsveç Allsvenskan | 18:30



Rosenborg - Viking | Norveç Eliteserien Ligi | 19:00



Rosario Central - Santa Fe | Arjantin Kupası | 19:00



Palmeiras - Botafogo RJ | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 19:00



İngiltere - Almanya | UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Final | 22:00



Benfica - Chelsea | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 23:00

