Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi

4 Nisan 2025 tarihinde oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de 30. hafta açılış maçında bu akşam Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi.



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



Süper Lig:



20:00 | Adana Demirspor - Kayserispor



Trendyol 1. Lig:



17:00 | İstanbulspor - Yeni Malatyaspor



20:00 | Şanlıurfaspor - Boluspor



Almanya Bundesliga:



21:30 | Augsburg - Bayern Münih



İspanya La Liga:



22:00 | Rayo Vallecano - Espanyol



İtalya Serie A:



21:45 | Genoa - Udinese



Hollanda Eredivisie:



21:00 | Heerenveen - Willem II