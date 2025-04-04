Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi
Bugün hangi maçların oynanacağı tüm futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 4 Nisan 2025 Cuma günü futbolseverleri heyecanlandıracak birçok karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi.
4 Nisan 2025 tarihinde oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de 30. hafta açılış maçında bu akşam Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig:
20:00 | Adana Demirspor - Kayserispor
Trendyol 1. Lig:
17:00 | İstanbulspor - Yeni Malatyaspor
20:00 | Şanlıurfaspor - Boluspor
Almanya Bundesliga:
21:30 | Augsburg - Bayern Münih
İspanya La Liga:
22:00 | Rayo Vallecano - Espanyol
İtalya Serie A:
21:45 | Genoa - Udinese
Hollanda Eredivisie:
21:00 | Heerenveen - Willem II
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