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Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi

Bugün hangi maçların oynanacağı tüm futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 4 Nisan 2025 Cuma günü futbolseverleri heyecanlandıracak birçok karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi.

Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi

4 Nisan 2025 tarihinde oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de 30. hafta açılış maçında bu akşam Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 4 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig:

20:00 | Adana Demirspor - Kayserispor

Trendyol 1. Lig:

17:00 | İstanbulspor - Yeni Malatyaspor

20:00 | Şanlıurfaspor - Boluspor

Almanya Bundesliga:

21:30 | Augsburg - Bayern Münih

İspanya La Liga:

22:00 | Rayo Vallecano - Espanyol

İtalya Serie A:

21:45 | Genoa - Udinese

Hollanda Eredivisie:

21:00 | Heerenveen - Willem II

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