Bugün hangi maçlar var? 6 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi

6 Nisan 2025 tarihinde oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de 30. hafta kapanış maçında bu akşam Kasımpaşa ile Beşiktaş kritik bir mücadeleye çıkacak. Premier Lig'de ise heyecan dolu maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 6 Nisan 2025 tarihli bugünün maç programı listesi.



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



Süper Lig



13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 2)



16.00 Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)



TFF 1. Lig



13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)



16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)



19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)



İngiltere Premier Lig



16.00 Fulham-Liverpool (beIN Sports 2)



16.00 Tottenham-Southampton (beIN Sports MAX 2)



16.00 Brentford-Chelsea (beIN Sports 4)



18.30 Manchester United-Manchester City (beIN Sports 3)



İspanya La Liga



15.00 Las Palmas-Real Sociedad (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)



17.15 Sevilla-Atletico Madrid (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)



19.30 Real Valladolid-Getafe (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)



22.00 Villarreal-Athletic Bilbao (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)



Almanya Bundesliga



16.30 St.Pauli-Mönchengladbach (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 1)



18.30 Union Berlin-Wolfsburg (beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2)



Fransa Ligue 1



16.00 Lens-Saint-Etienne (beIN CONNECT)



18.15 Montpellier-Le Havre (beIN CONNECT)



18.15 Rennes-Auxerre (beIN Sports MAX 2)



18.15 Reims-RC Strasbourg (beIN Sports MAX 1)



21.45 Marsilya-Toulouse (beIN Sports 4)



İtalya Serie A



13.30 Lecce-Venezia (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)



16.00 Torino-Hellas Verona (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)



16.00 Empoli-Cagliari (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)



19.00 Atalanta-Lazio (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)



21.45 Roma-Juventus (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)