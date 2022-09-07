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Bugün hangi maçlar var? (7 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı)

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk maçları dün akşam oynandı. Bugün de birbirinden büyük kulüplerin maçları ekranlarda olacak. İşte 7 Eylül maç programı.

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 11:31

Bugün hangi maçlar var? (7 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı)

UEFA maçlarının başlamasıyla birlikte birçok futbolsever bugün hangi maçların oynanacağını merak etmeye başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oldukça heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

A Grubu: 19:45 Ajax - Rangers (TV 8,5)

D Grubu: 19:45 E.Frankfurt - Sporting Lizbon (Exxen)

A Grubu: 22:00 Napoli - Liverpool (Exxen)

B Grubu: 22:00 Atletico Madrid - Porto (TV 8,5)

Bugün hangi maçlar var? (7 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı) - 1

B Grubu: 22:00 Club Brugge - Bayer Leverkusen (Exxen)

C Grubu: 22:00 Inter - Bayern Münih (Exxen)

C Grubu: 22:00 Barcelona - V.Plzen (Exxen)

D Grubu: 22:00 Tottenham - Marsilya (Exxen)

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