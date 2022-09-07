Bugün hangi maçlar var? (7 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı)

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte birçok futbolsever bugün hangi maçların oynanacağını merak etmeye başladı.



Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oldukça heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI



A Grubu: 19:45 Ajax - Rangers (TV 8,5)



D Grubu: 19:45 E.Frankfurt - Sporting Lizbon (Exxen)



A Grubu: 22:00 Napoli - Liverpool (Exxen)



B Grubu: 22:00 Atletico Madrid - Porto (TV 8,5)

B Grubu: 22:00 Club Brugge - Bayer Leverkusen (Exxen)



C Grubu: 22:00 Inter - Bayern Münih (Exxen)



C Grubu: 22:00 Barcelona - V.Plzen (Exxen)



D Grubu: 22:00 Tottenham - Marsilya (Exxen)