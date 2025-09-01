Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Slovenya ile karşılaşırken Basketbol'da ise Almanya, Büyük Britanya, Finlandiya, Litvanya, Sırbistan, Çekya gibi takımlar parkeye çıkacak. Günün dikkat çeken mücadelesinde ise A Milli Basketbol Takımı Estonya ile kozlarını paylacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

ABD - Kanada Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası TRT Spor Yıldız | 13:00



İsveç - Karadağ Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 13:30



Estonya - Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 14:45



Türkiye - Slovenya Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası TRT 1 | 16:30



Almanya - Büyük Britanya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 16:30



Portekiz - Letonya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 18:00



Finlandiya - Litvanya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 20:30