Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

1 Eylül Pazartesi günü oynanacak spor müsabakaları belli oldu. Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda heyecan dolu karşılaşmalar spor tutkunlarını bekleyecek.

A Milli Kadın Takımı bugün Slovenya ile karşılaşırken 'da ise Almanya, Büyük Britanya, Finlandiya, Litvanya, Sırbistan, Çekya gibi takımlar parkeye çıkacak. Günün dikkat çeken mücadelesinde ise A Milli Basketbol Takımı Estonya ile kozlarını paylacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

ABD - Kanada Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası TRT Spor Yıldız | 13:00

İsveç - Karadağ Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 13:30

Estonya - Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 14:45

Türkiye - Slovenya Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası TRT 1 | 16:30

Almanya - Büyük Britanya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 16:30

Portekiz - Letonya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 18:00

Finlandiya - Litvanya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 20:30

