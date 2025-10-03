Futbolseverler günün maç programına odaklandı. Futbolun yanı sıra basketbolda EuroLeague ve Basketbol Süper Lig heyecanı yaşanacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 3 Ekim maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG



20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor



20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor

EUROLEAGUE



20:00 Zalgiris-Kaunas Fenerbahçe Beko



20.30 Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv

BASKETBOL SÜPER LİGİ



19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ