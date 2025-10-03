NTV.COM.TR

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

3 Ekim cuma günü oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de Antalyaspor, Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor gibi takımlar sahaya çıkıyor.

Futbolseverler günün maç programına odaklandı. Futbolun yanı sıra basketbolda EuroLeague ve Süper Lig heyecanı yaşanacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 3 Ekim maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor

EUROLEAGUE

20:00 Zalgiris-Kaunas Fenerbahçe Beko

20.30 Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv

BASKETBOL SÜPER LİGİ

19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ

