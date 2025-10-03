Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
3 Ekim cuma günü oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de Antalyaspor, Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor gibi takımlar sahaya çıkıyor.
Futbolseverler günün maç programına odaklandı. Futbolun yanı sıra basketbolda EuroLeague ve Basketbol Süper Lig heyecanı yaşanacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 3 Ekim maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor
20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor
EUROLEAGUE
20:00 Zalgiris-Kaunas Fenerbahçe Beko
20.30 Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv
BASKETBOL SÜPER LİGİ
19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ