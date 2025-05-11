Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var?

Premier Lig, İspanya LaLiga,İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Hollanda Eredivisie’de günün maç programı belli oldu. İspanya’da şampiyonluğun en önemli iki adayı olan Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede gözler Arda Güler ve Lamine Yamal’da olacak. Almanya’da ise Leverkusen, Borussia Dortmund’u ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselme başarısı gösteren İnter ise Torino deplasmanına konuk oluyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, günün maçları…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



TRENDYOL SÜPER LİG



16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)



19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)



19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)



İNGİLTERE PREMİER LİG



14.00 Newcastle United-Chelsea



16.15 Nottingham Forest-Leicester City



16.15 Manchester United-West Ham United



16.15 Tottenham-Crystal Palace



18.30 Liverpool-Arsenal



İSPANYA LA LİGA



15.00 Leganes-Espanyol



17.15 Barcelona-Real Madrid



19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves



22.00 Real Betis-Osasuna



İTALYA SERİE A



13.30 Udinese-Monza



16.00 Hellas Verona-Lecce



19.00 Torino-Inter



21.45 Napoli-Genoa



ALMANYA BUNDESLİGA



16.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund



18.30 Eintracht Frankfurt-St. Pauli



20.30 Stuttgart-Augsburg





