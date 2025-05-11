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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var?

11 Mayıs Pazar günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’de Beşiktaş, Adana Demirspor’u konuk ederken Göztepe ve Hatayspor kozlarını paylaşacak.Günün diğer mücadelesinde ise Sivasspor ve Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Avrupa’nın beş büyük liginde ise önemli karşılaşmalar oynanacak. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Liverpool ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Manchester United ise West Ham United ile kozlarını paylaşacak.Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadeleler…

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var?

Premier Lig, İspanya LaLiga,İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Hollanda Eredivisie’de günün maç programı belli oldu. İspanya’da şampiyonluğun en önemli iki adayı olan Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede gözler Arda Güler ve Lamine Yamal’da olacak. Almanya’da ise Leverkusen, Borussia Dortmund’u ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselme başarısı gösteren İnter ise Torino deplasmanına konuk oluyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, günün maçları…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)

İNGİLTERE PREMİER LİG

14.00 Newcastle United-Chelsea

16.15 Nottingham Forest-Leicester City

16.15 Manchester United-West Ham United

16.15 Tottenham-Crystal Palace

18.30 Liverpool-Arsenal

İSPANYA LA LİGA

15.00 Leganes-Espanyol

17.15 Barcelona-Real Madrid

19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves

22.00 Real Betis-Osasuna

İTALYA SERİE A

13.30 Udinese-Monza

16.00 Hellas Verona-Lecce

19.00 Torino-Inter

21.45 Napoli-Genoa

ALMANYA BUNDESLİGA

16.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

18.30 Eintracht Frankfurt-St. Pauli

20.30 Stuttgart-Augsburg


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