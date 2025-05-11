Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var?
11 Mayıs Pazar günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’de Beşiktaş, Adana Demirspor’u konuk ederken Göztepe ve Hatayspor kozlarını paylaşacak.Günün diğer mücadelesinde ise Sivasspor ve Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Avrupa’nın beş büyük liginde ise önemli karşılaşmalar oynanacak. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Liverpool ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Manchester United ise West Ham United ile kozlarını paylaşacak.Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadeleler…
Premier Lig, İspanya LaLiga,İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Hollanda Eredivisie’de günün maç programı belli oldu. İspanya’da şampiyonluğun en önemli iki adayı olan Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede gözler Arda Güler ve Lamine Yamal’da olacak. Almanya’da ise Leverkusen, Borussia Dortmund’u ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselme başarısı gösteren İnter ise Torino deplasmanına konuk oluyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, günün maçları…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)
İNGİLTERE PREMİER LİG
14.00 Newcastle United-Chelsea
16.15 Nottingham Forest-Leicester City
16.15 Manchester United-West Ham United
16.15 Tottenham-Crystal Palace
18.30 Liverpool-Arsenal
İSPANYA LA LİGA
15.00 Leganes-Espanyol
17.15 Barcelona-Real Madrid
19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves
22.00 Real Betis-Osasuna
İTALYA SERİE A
13.30 Udinese-Monza
16.00 Hellas Verona-Lecce
19.00 Torino-Inter
21.45 Napoli-Genoa
ALMANYA BUNDESLİGA
16.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund
18.30 Eintracht Frankfurt-St. Pauli
20.30 Stuttgart-Augsburg
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