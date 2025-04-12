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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Nisan 2025 Cumartesi günü maç programı

12 Nisan Çarşamba günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçların programı belli oldu. Günün dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş ve Başakşehir kozlarını paylaşırken Bundesliga’da ise Bayern Münih, Dortmund’u konuk edecek. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 12 Nisan cumartesi maç programı…

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Nisan 2025 Cumartesi günü maç programı

Hafta sonu televizyon karşısına geçmeye hazırlanan spor tutkunları, maçların başlangıç saatine odaklandı. Bugün İnter, Juventus, Bayer Leverkusen, Manchester City, Arsenal gibi önemli takımlar sahaya çıkacak. İtalya’da şampiyonluk mücadelesi veren İnter, Cagliari’yi konuk ediyor. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ise Lecce’yi ağırlayacak. Real Madrid galibiyetiyle birlikte moral bulan Arsenal ise ligde Brentford ile oynayacak. Peki Bugün kimin maçı var? İşte, bugün oynanacak maçların programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL

16:00 Konyaspor - Göztepe (beIN Sports 1)

19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (beIN Sports 2)

19:00 Beşiktaş - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

TRENDYOL 1. LİG

16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK (TRT Spor)

ALMANYA BUNDESLİGA

16:30 Bochum - Augsburg

16:30 Holstein Kiel - St. Pauli

16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin

16:30 Mönchengladbach - Freiburg

16:30 Hoffenheim - Mainz 05

19:30 Bayern Münih - Borussia Dortmund

İNGİLTERE PREMİER LİG

14:30 Manchester City - Crystal Palace

17:00 Brighton & Hove Albion - Leicester City

17:00 Southampton - Aston Villa

17:00 Nottingham Forest - Everton

19:30 Arsenal - Brentford

İSPANYA LALİGA

15:00 Real Sociedad - Mallorca

17:15 Getafe - Las Palmas

19:30 Celta Vigo - Espanyol

22:00 Leganes - Barcelona

İTALYA SERİE A

16:00 Venezia - Monza

19:00 Inter - Cagliari

21:45 Juventus - Lecce

FRANSA LİGUE 1

18:00 Monaco - Marsilya

20:00 Toulouse - Lille

22:05 RC Strasbourg - Nice

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