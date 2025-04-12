Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Nisan 2025 Cumartesi günü maç programı

Hafta sonu televizyon karşısına geçmeye hazırlanan spor tutkunları, maçların başlangıç saatine odaklandı. Bugün İnter, Juventus, Bayer Leverkusen, Manchester City, Arsenal gibi önemli takımlar sahaya çıkacak. İtalya’da şampiyonluk mücadelesi veren İnter, Cagliari’yi konuk ediyor. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ise Lecce’yi ağırlayacak. Real Madrid galibiyetiyle birlikte moral bulan Arsenal ise ligde Brentford ile oynayacak. Peki Bugün kimin maçı var? İşte, bugün oynanacak maçların programı…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



TRENDYOL SÜPER LİG



16:00 Konyaspor - Göztepe (beIN Sports 1)



19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (beIN Sports 2)



19:00 Beşiktaş - Başakşehir FK (beIN Sports 1)



TRENDYOL 1. LİG



16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü (TRT Spor)



19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK (TRT Spor)



ALMANYA BUNDESLİGA



16:30 Bochum - Augsburg



16:30 Holstein Kiel - St. Pauli



16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin



16:30 Mönchengladbach - Freiburg



16:30 Hoffenheim - Mainz 05



19:30 Bayern Münih - Borussia Dortmund



İNGİLTERE PREMİER LİG



14:30 Manchester City - Crystal Palace



17:00 Brighton & Hove Albion - Leicester City



17:00 Southampton - Aston Villa



17:00 Nottingham Forest - Everton



19:30 Arsenal - Brentford



İSPANYA LALİGA



15:00 Real Sociedad - Mallorca



17:15 Getafe - Las Palmas



19:30 Celta Vigo - Espanyol



22:00 Leganes - Barcelona



İTALYA SERİE A



16:00 Venezia - Monza



19:00 Inter - Cagliari



21:45 Juventus - Lecce



FRANSA LİGUE 1



18:00 Monaco - Marsilya



20:00 Toulouse - Lille



22:05 RC Strasbourg - Nice



