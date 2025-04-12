Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Nisan 2025 Cumartesi günü maç programı
12 Nisan Çarşamba günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçların programı belli oldu. Günün dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş ve Başakşehir kozlarını paylaşırken Bundesliga’da ise Bayern Münih, Dortmund’u konuk edecek. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 12 Nisan cumartesi maç programı…
Hafta sonu televizyon karşısına geçmeye hazırlanan spor tutkunları, maçların başlangıç saatine odaklandı. Bugün İnter, Juventus, Bayer Leverkusen, Manchester City, Arsenal gibi önemli takımlar sahaya çıkacak. İtalya’da şampiyonluk mücadelesi veren İnter, Cagliari’yi konuk ediyor. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ise Lecce’yi ağırlayacak. Real Madrid galibiyetiyle birlikte moral bulan Arsenal ise ligde Brentford ile oynayacak. Peki Bugün kimin maçı var? İşte, bugün oynanacak maçların programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
16:00 Konyaspor - Göztepe (beIN Sports 1)
19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (beIN Sports 2)
19:00 Beşiktaş - Başakşehir FK (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG
16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü (TRT Spor)
19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK (TRT Spor)
ALMANYA BUNDESLİGA
16:30 Bochum - Augsburg
16:30 Holstein Kiel - St. Pauli
16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin
16:30 Mönchengladbach - Freiburg
16:30 Hoffenheim - Mainz 05
19:30 Bayern Münih - Borussia Dortmund
İNGİLTERE PREMİER LİG
14:30 Manchester City - Crystal Palace
17:00 Brighton & Hove Albion - Leicester City
17:00 Southampton - Aston Villa
17:00 Nottingham Forest - Everton
19:30 Arsenal - Brentford
İSPANYA LALİGA
15:00 Real Sociedad - Mallorca
17:15 Getafe - Las Palmas
19:30 Celta Vigo - Espanyol
22:00 Leganes - Barcelona
İTALYA SERİE A
16:00 Venezia - Monza
19:00 Inter - Cagliari
21:45 Juventus - Lecce
FRANSA LİGUE 1
18:00 Monaco - Marsilya
20:00 Toulouse - Lille
22:05 RC Strasbourg - Nice
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Maç