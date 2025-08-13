Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı
Avrupa’da liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler günün maç programına odaklandı. 13 Ağustos Çarşamba günü birbirinden heyecanlı maçlar ekranlara gelmeye devam edecek. Futbolseverler ise maçların ekranlara geleceği saati merak ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi prestijli turnuvaların yanı sıra yerel liglerdeki heyecanlı karşılaşmalar, sporseverleri ekran başına kilitleyecek.Türk takımlarından Başakşehir’in Viking ile Konferans Ligi’nde kozlarını paylaşacağı maçtan, PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Başakşehir - Viking
UEFA Süper Kupa - Final
22:00 PSG - Tottenham
İngiltere Lig Kupası - 1. Tur
21:45 Barnsley - Fleetwood
21:45 Bolton - S. Wednesday
21:45 Cheltenham - Exeter City
21:45 Huddersfield - Leicester City
22:00 Birmingham - Sheffield Utd
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Avrupa
- Maç