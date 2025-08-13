Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi prestijli turnuvaların yanı sıra yerel liglerdeki heyecanlı karşılaşmalar, sporseverleri ekran başına kilitleyecek.Türk takımlarından Başakşehir’in Viking ile Konferans Ligi’nde kozlarını paylaşacağı maçtan, PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu



19:00 Başakşehir - Viking



UEFA Süper Kupa - Final



22:00 PSG - Tottenham



İngiltere Lig Kupası - 1. Tur



21:45 Barnsley - Fleetwood



21:45 Bolton - S. Wednesday



21:45 Cheltenham - Exeter City



21:45 Huddersfield - Leicester City



22:00 Birmingham - Sheffield Utd



