Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı

Avrupa’da liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler günün maç programına odaklandı. 13 Ağustos Çarşamba günü birbirinden heyecanlı maçlar ekranlara gelmeye devam edecek. Futbolseverler ise maçların ekranlara geleceği saati merak ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi prestijli turnuvaların yanı sıra yerel liglerdeki heyecanlı karşılaşmalar, sporseverleri ekran başına kilitleyecek.Türk takımlarından Başakşehir’in Viking ile Konferans Ligi’nde kozlarını paylaşacağı maçtan, PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Başakşehir - Viking

UEFA Süper Kupa - Final

22:00 PSG - Tottenham

İngiltere Lig Kupası - 1. Tur

21:45 Barnsley - Fleetwood

21:45 Bolton - S. Wednesday

21:45 Cheltenham - Exeter City

21:45 Huddersfield - Leicester City

22:00 Birmingham - Sheffield Utd

