Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Eylül bugün kimin maçı var?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Premier Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinde oynanacak maçların başlangıç saati açıklandı. Peki Bugün hangi maç var, saat kaçta? İşte, 14 Eylül maç programı...

﻿BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?



21.00 EuroBasket Türkiye Almanya Basketbol Final Maçı - TRT 1 Canlı



Trendyol Süper Lig



17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (beIN Sports 2)



19.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (beIN Sports 3)



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)



Trendyol 1. Lig



16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor



16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü



19.00 Amed SK-Atko Grup Pendikspor



Premier Lig



16.00 Burnley-Liverpool



18.30 Manchester City-Manchester United



La Liga



15.00 Celta Vigo-Girona



17.15 Levante-Real Betis



19.30 Osasuna-Rayo Vallecano



22.00 Barcelona-Valencia



Serie A



13.30 Roma-Torino



16.00 Pisa-Udinese



16.00 Atalanta-Lecce



19.00 Sassuolo-Lazio



21.45 Milan-Bologna



Ligue 1



16.00 Lille-Toulouse



18.15 RC Strasbourg-Le Havre



18.15 Brest-Paris FC



18.15 PSG-Lens



18.15 Metz-Angers



21.45 Rennes-Lyon



Bundesliga



16.30 St. Pauli-Augsburg



18.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen