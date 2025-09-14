NTV.COM.TR

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Eylül bugün kimin maçı var?

14 Eylül pazar günü oynanacak maçların programı belli oldu. EuroBasket final mücadelesinde Türkiye ve Almanya karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ise üç kritik mücadele oynanacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Eylül bugün kimin maçı var?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Premier Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinde oynanacak maçların başlangıç saati açıklandı. Peki Bugün hangi maç var, saat kaçta? İşte, 14 Eylül maç programı...

﻿BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

21.00 EuroBasket Türkiye Almanya Final Maçı - TRT 1 Canlı

Trendyol Süper Lig

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (beIN Sports 2)

19.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (beIN Sports 3)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

19.00 Amed SK-Atko Grup Pendikspor

Premier Lig

16.00 Burnley-Liverpool

18.30 Manchester City-Manchester United

La Liga

15.00 Celta Vigo-Girona

17.15 Levante-Real Betis

19.30 Osasuna-Rayo Vallecano

22.00 Barcelona-Valencia

Serie A

13.30 Roma-Torino

16.00 Pisa-Udinese

16.00 Atalanta-Lecce

19.00 Sassuolo-Lazio

21.45 Milan-Bologna

Ligue 1

16.00 Lille-Toulouse

18.15 RC Strasbourg-Le Havre

18.15 Brest-Paris FC

18.15 PSG-Lens

18.15 Metz-Angers

21.45 Rennes-Lyon

Bundesliga

16.30 St. Pauli-Augsburg

18.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...