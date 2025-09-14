Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Eylül bugün kimin maçı var?
14 Eylül pazar günü oynanacak maçların programı belli oldu. EuroBasket final mücadelesinde Türkiye ve Almanya karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ise üç kritik mücadele oynanacak.
Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Premier Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinde oynanacak maçların başlangıç saati açıklandı. Peki Bugün hangi maç var, saat kaçta? İşte, 14 Eylül maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
21.00 EuroBasket Türkiye Almanya Basketbol Final Maçı - TRT 1 Canlı
Trendyol Süper Lig
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (beIN Sports 2)
19.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (beIN Sports 3)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
19.00 Amed SK-Atko Grup Pendikspor
Premier Lig
16.00 Burnley-Liverpool
18.30 Manchester City-Manchester United
La Liga
15.00 Celta Vigo-Girona
17.15 Levante-Real Betis
19.30 Osasuna-Rayo Vallecano
22.00 Barcelona-Valencia
Serie A
13.30 Roma-Torino
16.00 Pisa-Udinese
16.00 Atalanta-Lecce
19.00 Sassuolo-Lazio
21.45 Milan-Bologna
Ligue 1
16.00 Lille-Toulouse
18.15 RC Strasbourg-Le Havre
18.15 Brest-Paris FC
18.15 PSG-Lens
18.15 Metz-Angers
21.45 Rennes-Lyon
Bundesliga
16.30 St. Pauli-Augsburg
18.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen