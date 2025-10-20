Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Ekim maç programı

Günün maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 20 Ekim pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig



20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig



16.00 Serik Spor-Amed SK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)



20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig



22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)

İspanya - La Liga



22.00 Deportivo Alaves-Valencia

İtalya - Serie A



21.45 Cremonese-Udinese