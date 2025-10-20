Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Ekim maç programı
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Kayserispor kozlarını paylaşacak. 1. Lig'de ise iki önemli karşılaşma oynanacak.
Günün maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 20 Ekim pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
16.00 Serik Spor-Amed SK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)
İspanya - La Liga
22.00 Deportivo Alaves-Valencia
İtalya - Serie A
21.45 Cremonese-Udinese