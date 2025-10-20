NTV.COM.TR

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Ekim maç programı

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Kayserispor kozlarını paylaşacak. 1. Lig'de ise  iki önemli karşılaşma oynanacak.

Günün maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 20 Ekim pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 Serik Spor-Amed SK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)

İspanya - La Liga

22.00 Deportivo Alaves-Valencia

İtalya - Serie A

21.45 Cremonese-Udinese

