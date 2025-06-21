Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Haziran Cumartesi günü maç programı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda bugün oynanacak maçların programı belli oldu. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın tüm maçları TRT ekranlarından izleyiciyle buluşuyor. Almanya’nın önemli tkaımlarından Dortmund, Mamelodi Sndowns ile kozlarını paylaşacak. Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İnter ise Urawa Red Diamonds karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, oynanacak maçların başlangıç saatleri…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C



04:00 Bayern Münih - Boca Juniors (TRT Spor)



FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D



01:00 Los Angeles FC - ES Tunis (TRT Spor)



FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E



22:00 Inter - Urawa Red Diamonds (TRT 1)



FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F



19:00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund (TRT 1)

