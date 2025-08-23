Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ağustos maç programı
23 Ağustos cumartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe, Kocaelispor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği gibi takımlar sahaya çıkacak. Avrupa'nın diğer önemli liglerinde ise heyecan devam ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 23 Ağustos cumartesi maç programı...
Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Ligue 1'de günün maçları belli oldu. İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Levante deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise Elche'yi konuk edecek. Premeir Lig'de ise haftanın mücadelesinde Manchester Cİty ve Tottenham kozlarını paylaşacak. İtalya Serie'da ise heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Peki bugün kimin maçı var? İşte, bugün oynanacak maçlar...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)
21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
1. Lig
16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)
21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)
21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
Premier Lig
14:30 Manchester City - Tottenham
17:00 Bournemouth - Wolverhampton
17:00 Burnley - Sunderland
17:00 Brentford - Aston Villa
19:30 Arsenal - Leeds United
LaLiga
18:00 Mallorca - Celta Vigo
20:30 Atletico Madrid - Elche
22:30 Levante - Barcelona
Serie A
19:30 Genoa - Lecce
19:30 Sassuolo - Napoli
21:45 Milan - Cremonese
21:45 Roma - Bologna
Ligue 1
18:00 Marsilya - Paris FC
20:00 Nice - Auxerre
22:05 Lyon - Metz
Bundesliga
16:30 Heidenheim - Wolfsburg
16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
16:30 Union Berlin - Stuttgart
16:30 Freiburg - Augsburg
16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim
19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund
