Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ağustos maç programı

Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Ligue 1'de günün maçları belli oldu. İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Levante deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise Elche'yi konuk edecek. Premeir Lig'de ise haftanın mücadelesinde Manchester Cİty ve Tottenham kozlarını paylaşacak. İtalya Serie'da ise heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Peki bugün kimin maçı var? İşte, bugün oynanacak maçlar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig



21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)



21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)



1. Lig



16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)



19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)



21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)



21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)



Premier Lig



14:30 Manchester City - Tottenham



17:00 Bournemouth - Wolverhampton



17:00 Burnley - Sunderland



17:00 Brentford - Aston Villa



19:30 Arsenal - Leeds United



LaLiga



18:00 Mallorca - Celta Vigo



20:30 Atletico Madrid - Elche



22:30 Levante - Barcelona



Serie A



19:30 Genoa - Lecce



19:30 Sassuolo - Napoli



21:45 Milan - Cremonese



21:45 Roma - Bologna



Ligue 1



18:00 Marsilya - Paris FC



20:00 Nice - Auxerre



22:05 Lyon - Metz



Bundesliga



16:30 Heidenheim - Wolfsburg



16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen



16:30 Union Berlin - Stuttgart



16:30 Freiburg - Augsburg



16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim



19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund