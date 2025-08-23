NTV.COM.TR

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ağustos maç programı

23 Ağustos cumartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe, Kocaelispor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği gibi takımlar sahaya çıkacak. Avrupa'nın diğer önemli liglerinde ise heyecan devam ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 23 Ağustos cumartesi maç programı...

Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Ligue 1'de günün maçları belli oldu. İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Levante deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise Elche'yi konuk edecek. Premeir Lig'de ise haftanın mücadelesinde Manchester Cİty ve Tottenham kozlarını paylaşacak. İtalya Serie'da ise heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Peki bugün kimin maçı var? İşte, bugün oynanacak maçlar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)

21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

1. Lig

16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)

21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Manchester City - Tottenham

17:00 Bournemouth - Wolverhampton

17:00 Burnley - Sunderland

17:00 Brentford - Aston Villa

19:30 Arsenal - Leeds United

LaLiga

18:00 Mallorca - Celta Vigo

20:30 Atletico Madrid - Elche

22:30 Levante - Barcelona

Serie A

19:30 Genoa - Lecce

19:30 Sassuolo - Napoli

21:45 Milan - Cremonese

21:45 Roma - Bologna

Ligue 1

18:00 Marsilya - Paris FC

20:00 Nice - Auxerre

22:05 Lyon - Metz

Bundesliga

16:30 Heidenheim - Wolfsburg

16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

16:30 Union Berlin - Stuttgart

16:30 Freiburg - Augsburg

16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim

19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

